Rostock

Coronavirus-Infektionen nun in allen MV-Landkreisen

16.03.2020, 13:10 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind neben den beiden kreisfreien Städten nunmehr auch alle sechs Landkreise von der Coronavirus-Epidemie erfasst. Über das Wochenende habe auch das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg die ersten drei bestätigten Fälle von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 festgestellt, teilte der Landkreis am Montag mit.

Alle drei Personen seien gesundheitlich stabil, wiesen leichte Symptome auf und befänden sich in häuslicher Quarantäne. Allerdings habe einer der Patienten Fieber und werde wegen einer Vorerkrankung einer Risikogruppe zugerechnet. Das Gesundheitsamt überwache den Gesundheitszustand der Infizierten täglich und habe seine Arbeit der Umfeldermittlung und Rückverfolgung aufgenommen. Insgesamt seien bislang 81 Personen für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt worden, weil sie Kontakt zu den Infizierten hatten.

Landesweit hatte sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern auf 50 erhöht. Den Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock zufolge werden vier der Patienten im Krankenhaus behandelt.