Brandenburg schränkt öffentliches Leben weiter deutlich ein

16.03.2020, 17:49 Uhr | dpa

Das öffentliche Leben in Brandenburg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter drastisch eingeschränkt. Der Betrieb von Gaststätten werde auf die Öffnung zwischen 6.00 und 18.00 Uhr begrenzt, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag in Potsdam nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollten der Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Tankstellen, Drogerien, Sparkassen und der Großhandel. Auch Lieferdienste sollten nach der Empfehlung weiterarbeiten. "Alles andere ist für den Publikumsverkehr zu schließen", betonte er. Dies solle am Mittwoch in Kraft treten. Das Kabinett will dazu eine Rechtsverordnung an diesem Dienstag beschließen. Soziale Kontakte sollten eingeschränkt werden.

Der Regierungschef bat um Mithilfe aller Bürger. "Die Auswirkungen des Coronavirus auf Deutschland möglichst stark zu begrenzen - das ist das Ziel, dem wir uns alle unterordnen sollten", sagte Woidke. Er wies Befürchtungen in der Bevölkerung zurück. Das Gesundheitssystem und die Versorgung mit Lebensmitteln seien gut aufgestellt. Je disziplinierter alle seien, desto schneller könne die Krise in den Griff bekommen werden. Er kündigte auch Unterstützung für Unternehmen an. Die Schließung der Schulen und Kitas in Brandenburg für den Großteil der Kinder war bereits beschlossene Sache.

In Brandenburg sind bisher 94 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gebe niemanden, der kritisch erkrankt sei und beatmet werden müsse, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).