Hofheim am Taunus

Busse und Bahnen fahren vielerorts nach Ferienfahrplan

16.03.2020, 18:56 Uhr | dpa

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) dünnt wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Schulschließungen sein Angebot aus. Von Mittwoch an gilt etwa für Busse und Bahnen in Frankfurt der Sommerferien-Fahrplan, wie der RMV am Montag mitteilte. "Der Ausfall weiterer Fahrten in den kommenden Tagen ist möglich, und auch stärkere Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs können nicht ausgeschlossen werden." Auch in weiteren Regionen des RMV gilt ein Ferienfahrplan, zum Teil schon von diesem Dienstag an. In Mainz fuhren Busse und Straßenbahnen bereits am Montag nach einem Ferienfahrplan.

Aus technischen Gründen könnten die Änderungen am Dienstag und Mittwoch (17./18.3.) nicht in die automatische Fahrplanauskunft aktualisiert werden, hieß es. Um dennoch eine korrekte Auskunft zu erhalten, sollte einfach ein regulärer Ferientag wie etwa der 6. April als Datum eingegeben werden. Der RMV bat außerdem die Fahrgäste, Hygieneregeln einzuhalten - etwa Niesen in die Armbeuge oder regelmäßiges und gründliches Händewaschen.

Insgesamt arbeiten mehr als 160 Verkehrsanbieter im Einzugsgebiet des RMV - von der Deutschen Bahn bis hin zum kleinen Busunternehmen. Das Tarifgebiet des RMV deckt flächenmäßig etwa zwei Drittel des Bundeslandes Hessen ab, fünf Millionen Menschen wohnen im zentralen Tarifgebiet, einschließlich der Übergangstarifgebiete sind es 6,7 Millionen Menschen.