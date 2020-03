Bad Hersfeld

Haus steht zweimal innerhalb weniger Stunden in Brand

17.03.2020, 05:26 Uhr | dpa

Ein Wohnhaus ist in Bad Hersfeld (Landkreises Hersfeld-Rotenburg) innerhalb weniger Stunden zweimal in Brand geraten und zerstört worden. Die Bewohner hätten am Montagabend das Feuer bemerkt und ins Freie fliehen können, teilte die Polizei mit. Nach Ende des Einsatzes entfachten Glutnester am frühen Dienstagmorgen erneut ein Feuer. Das Haus stand wieder in Vollbrand. Die Brandursache war zunächst unklar. Den Schaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf etwa 200 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.