Sinsheim

Brand in Gewerbehalle bei Sinsheim: Geschäftsführer verletzt

17.03.2020, 06:03 Uhr | dpa

Ein Brand in einer Gewerbehalle bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Der Geschäftsführer habe am Montagabend ein Feuer in der Küche gemeldet, nachdem er noch versucht hatte, es selbst zu löschen, teilte die Polizei mit. Er kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Schaden wurde auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei einen technischen Defekt an einem Kühlschrank als Brandursache.