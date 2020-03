Bremerhaven

Seehäfen leiden unter der Corona-Krise

17.03.2020, 06:57 Uhr | dpa

In den Seehäfen in Niedersachsen und Bremen kommen wegen der Coronavirus-Krise weniger Schiffe an, der Umschlag von Gütern bricht ein. Doch mit genauen Zahlen halten sich Häfen, Terminalbetreiber und Reedereien zurück. Um 20 bis 30 Prozent werde der Umschlag im März und April sinken, erwartet die Bremische Hafenvertretung BHV, eine Interessenvertretung von Hafen- und Logistikbranche im kleinsten Bundesland.

Es sei zu spüren, dass die Nachfrage zurückgehe, sagte BHV-Geschäftsführer Christoph Bruns. Doch wie sich die Krise in den kommenden Monaten entwickeln werde, sei nicht absehbar. "Wir wissen es nicht", sagte Bruns.

In China laufen nach dem Höhepunkt der Corona-Krise Produktion und Hafengeschäft wieder an. Das werde sich in deutschen Häfen aber nicht vor Ende des zweiten Quartals bemerkbar machen, heißt es bei der BHV. Vorher seien weitere Rückgänge zu befürchten.

2019 hatten die niedersächsischen Seehäfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven einen Anstieg des Umschlags um 7 Prozent auf 53,5 Millionen Tonnen erzielt. Bremen und Bremerhaven schlugen 71 Millionen Tonnen um.