Offenbach am Main

Meist freundliches Wetter in Hessen erwartet

17.03.2020, 07:56 Uhr | dpa

Die Hessen können sich am Dienstag auf meist freundliches Wetter einstellen. Früh am Tag ist es zunächst noch wolkig, örtlich kann es auch etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Nachmittag lockere es auf, auch längere sonnige Abschnitte seien möglich. Dann bleibt es auch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht kühlt es demnach auf 3 bis 6 Grad ab.

Am Mittwoch zeigen sich nach Angaben der Meteorologen neben einigen Wolkenfeldern auch zeitweise sonnige Abschnitte. Es bleibe meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad. Ähnliches Wetter zeigt sich auch am Donnerstag: Im Süden von Hessen wird es heiter bis wolkig und trocken, im Norden wolkig. Hier fällt bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Uhr vereinzelt etwas Regen.