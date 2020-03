Jena

Zeiss Meditec sagt Aktionärshauptversammlung ab

17.03.2020, 12:25 Uhr | dpa

Der Jenaer Medizintechnikhersteller Carl Zeiss Meditec hat seine für den 24. März geplante Aktionärshauptversammlung wegen der Coronavirus-Krise abgesagt. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag mit. Das Unternehmen berief sich bei der Absage auf den Erlass des Thüringer Verwaltungsamtes, der Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen in Thüringen verbietet. Die Hauptversammlung, zu der deutlich mehr Menschen erwartet wurden, sollte in Weimar stattfinden. Zeiss Meditec entwickelt und produziert Operationsmikroskope, Geräte für Augenuntersuchungen, Laser sowie künstliche Augenlinsen. Das Unternehmen hat mehr als 3200 Mitarbeiter im In- und Ausland.