Corona-Maßnahmen verschärft: Geschäfte und Bars schließen

17.03.2020, 13:20 Uhr | dpa

Viele Geschäfte sowie sämtliche Bars und Clubs in Sachsen-Anhalt müssen wegen der Corona-Pandemie schließen. Die Regelung gelte ab Mittwoch 0.00 Uhr, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Damit folgt Sachsen-Anhalt einer Empfehlung, auf die sich Bund und Länder am Montag verständigt hatten.

"Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs ist gesichert", betonte Haseloff. Im Einzelhandel müssen zwar Geschäfte schließen, es gibt aber Ausnahmen. "Geöffnet bleiben so auch Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons und Großhandelseinrichtungen", heißt es in einer Pressemitteilung der Landesregierung.

Am Montag hatten sich Bund und Länder auf drastische Einschränkungen verständigt, die nun von den Landesregierungen und Kommunen umgesetzt werden müssen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von "Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat". Das wirtschaftliche Leben, die Energieversorgung und die medizinische Versorgung sollten aufrecht erhalten werden, sagte Merkel.

In Sachsen-Anhalt gibt es laut Sozialministerium mittlerweile 93 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Das ist ein Anstieg von 16 Fällen seit Montagabend, wie das Ministerium am Dienstag (Stand: 10.00 Uhr) mitteilte. "Es sind bisher keine schweren Fälle bekannt", hieß es.