Schmalkalden

Wohnungsbrand in Schmalkalden: Mann kommt ins Krankenhaus

17.03.2020, 13:36 Uhr | dpa

In einer Wohnung in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat es am Montagabend gebrannt. Nach Angaben des Wohnungsinhabers hatte der Akku eines Laptops das Feuer ausgelöst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach verletzte sich der Mann beim Löschversuch leicht an den Händen und im Gesicht. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Weiter hieß es, die Feuerwehr habe versucht, die Stromversorgung zu unterbrechen. Dabei sei sie auf manipulierte Stromversorgungsleitungen gestoßen. Die Polizei ermittle. Weitere Details etwa zum entstandenen Sachschaden in der Wohnung in der Bergstraße waren zunächst nicht bekannt.