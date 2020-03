Saarbrücken

Zahl der Infektionen im Saarland steigt auf 101

17.03.2020, 18:04 Uhr | dpa

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist im Saarland auf 101 gestiegen. Zwei Patienten werden stationär behandelt (Stand: 15.00 Uhr) , teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Am Montag waren saarlandweit noch 85 Fälle (Stand: 12.00 Uhr) gemeldet worden.

Im Saarland sind seit Montag Schulen und Kitas geschlossen. An den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg gibt es strenge Einreisekontrollen. Und ab (morgigen) Mittwoch schließen viele Geschäfte sowie alle Bars, Kneipen, Diskotheken, Kinos und Fitnessstudios. Restaurants bleiben von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, auch der Lebensmitteleinzelhandel sowie Apotheken und wichtige Verkaufsstellen bleiben offen.

Das Saarland sieht sich an der Grenze zum Corona-Risikogebiet Grand Est in Ostfrankreich besonderen Herausforderungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesetzt. Nach Angaben der dortigen regionalen Gesundheitsbehörde liegt die Zahl der betätigten Infektionen inzwischen bei 1543 (Stand: Montag 15.00 Uhr). Am Freitag hatte die Zahl noch bei 910 gelegen, am vergangenen Mittwoch bei 587.