Wiesbaden

Erster Corona-Todesfall in Hessen: Patient in Wiesbaden tot

17.03.2020, 20:59 Uhr | dpa

Erstmals ist in Hessen ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Es handele sich um einen Patienten, der stationär in einer Wiesbadener Klinik behandelt worden sei, teilte die Stadt Wiesbaden am Dienstagabend mit.

Aufgrund der Symptomatik sei der Patient sofort nach der Ankunft in dem Krankenhaus isoliert und eine entsprechende Testung und Diagnostik veranlasst worden, hieß es. Der Patient sei auf der Intensivstation behandelt worden. Nähere Angaben zur Identität wurden zunächst nicht gemacht.

"Unser Beileid gilt allen, die dem Verstorbenen nahe gestanden haben", erklärten Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Bürgermeister Oliver Franz. "Der Fall zeigt, dass auch die beste medizinische Versorgung manchmal nicht mehr hilft und man die Gefahren, die vom Coronavirus Sars-CoV-2 ausgehen, nicht unterschätzen darf."

Derweil steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus auch in Hessen weiter. Bis Dienstagmittag (Stand 12.00 Uhr) wurden landesweit 381 Infektionen mit dem Virus bestätigt, wie das hessische Sozialministerium am Dienstagabend mitteilte.