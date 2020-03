Potsdam

Schulen, Kitas und viele Geschäfte in Brandenburg zu

18.03.2020, 01:10 Uhr | dpa

Das öffentliche Leben in Brandenburg wird ab dem heutigen Mittwoch zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus drastisch eingeschränkt. Schulen und Kitas sind für den Großteil der Kinder praktisch geschlossen. Es gibt aber eine Notbetreuung für die Kinder von Eltern, die in wichtigen Berufen arbeiten - wie Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr, Energie und Nahverkehr. Viele Geschäfte schließen, davon sind aber etwa Supermärkte, Drogerien, Banken und Tankstellen ausgenommen.

Bars, Clubs, Discos, Kneipen, Theater, Museen und Schwimmbäder sind zu. Für Krankenhäuser und Pflegeheime gibt es Besuchsbeschränkungen. Restaurants sollen nur noch zwischen 6.00 und 18.00 Uhr geöffnet haben. Das Kabinett beschloss am Dienstag die rechtliche Grundlage dafür. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bat alle Brandenburger um Verständnis und um Mithilfe. Am Mittwoch beraten die Ausschüsse für Gesundheit und Inneres im Landtag in einer gemeinsamen Sitzung über die Maßnahmen gegen die Krise.