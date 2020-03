Dresden

Corona: Gesundheitsministerin gibt Regierungserklärung ab

18.03.2020, 01:27 Uhr | dpa

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) will heute im Landtag eine Regierungserklärung zur Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen abgeben. Bis Dienstag hatten sich 152 Menschen im Freistaat mit dem Virus infiziert. Am gleichen Tag beschloss die Regierung in einer Allgemeinverfügung eine erhebliche Einschränkung des öffentlichen Lebens. Unter anderem wurden zunächst bis 20. April alle Veranstaltungen abgesagt. Auch die Einberufung der Landtagssitzung stand im Zeichen der Corona-Krise. Ursprünglich hatte das Parlament auf Vorschlag von Präsident Matthias Rößler in kleinerer Besetzung tagen sollen. Die AfD will jedoch für Sachsen den Katastrophenalarm ausrufen lassen und sieht die Beschlussfähigkeit des Parlamentes nicht gegeben.