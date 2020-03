In der Coronakrise greifen drastische Maßnahmen

18.03.2020, 03:08 Uhr | dpa

Shopping fällt aus, Freizeitaktivitäten werden stark eingeschränkt und wer kann, sollte besser zu Hause bleiben: Nach Schulen und Kitas bleiben nun auch Läden, Kneipen, Museen und Kinos zu. Von heute an gibt es in Hessen weitere drastischen Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Grundversorgung soll allerdings gesichert sein. Von den Schließungen ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelmärkte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Banken, Tankstellen oder auch der Großhandel. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit Sars-CoV-2 hatte bis Montagnachmittag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums bei 342 gelegen, aktuellere Zahlen lagen am Dienstagabend zunächst nicht vor.