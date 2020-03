Ginsheim-Gustavsburg

Männer brechen in Restaurant ein - Brandstiftung?

18.03.2020, 06:29 Uhr | dpa

Zwei Männer sind in Ginsheim (Kreis Groß-Gerau) beim Einbruch in ein Restaurant ertappt und festgenommen worden. Der 34-Jährige und sein 27 Jahre alter Komplizen seien in der Nacht zu Mittwoch beobachtet worden, teilte die Polizei mit. Vor Ort nahmen die Beamten den jüngeren mutmaßlichen Einbrecher fest, als er davonlaufen wollte. Der Ältere flüchtete zunächst noch mit einem Auto, wurde wenig später jedoch gestellt. Im Restaurant hatten die mutmaßlichen Täter ersten Ermittlungen zufolge Benzin ausgekippt. Die Kriminalpolizei ermittelt daher unter anderem wegen Verdachts auf Einbruch und Brandstiftung.