Kassel

Mehrfamilienhaus in Flammen - sieben Menschen im Krankenhaus

18.03.2020, 06:31 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel sind sieben Menschen durch Einatmen von Rauchgas verletzt worden. Das Feuer sei in einer Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Am Ende kamen sieben zur Untersuchung in Krankenhäuser. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf etwa 250.000 Euro.