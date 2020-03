Offenbach am Main

Bis zu 20 Grad im Saarland und in Rheinland-Pfalz erwartet

18.03.2020, 06:45 Uhr | dpa

Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich am Mittwoch auf frühlingshafte Temperaturen freuen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Laufe des Vormittags nehme aber die Bewölkung zu, vor allem am Nachmittag seien dichte Wolkenfelder möglich. Es bleibt demnach überwiegend trocken. In der Nacht zum Donnerstag kühle es aber wieder stark ab, im Bergland auf bis zu 1 Grad.

Am Donnerstag wird das Wetter den Meteorologen zufolge wechselhaft. Im Süden sei es heiter und niederschlagsfrei, im Norden teils stark bewölkt mit etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad, am Oberrhein bis 20 Grad.