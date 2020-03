Oftersheim

Gartenhaus brennt vollständig aus

18.03.2020, 08:20 Uhr | dpa

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro ist durch den Brand eines Gartenhauses in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Nach Angaben der Polizei brannte die Hütte, die sich in einer Kleingartenlage befand, am frühen Mittwochmorgen vollständig aus. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Noch sei unklar, ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde, teilte die Polizei mit. Die Ermittler suchen Zeugen.