Heringsdorf

Usedomer Literaturtage wegen Coronakrise verschoben

18.03.2020, 09:19 Uhr | dpa

Im Zuge der Coronakrise sind die diesjährigen Usedomer Literaturtage verschoben worden. Wie eine Sprecherin der Usedom Tourismus GmbH am Mittwoch erklärte, haben die Veranstalter die für April geplanten Literaturtage in Heringsdorf auf Anfang Dezember verschoben. Erwartet werden unter anderem die Literaturnobelpreisträgerinnen Olga Tokarczuk aus Polen und Herta Müller sowie der Pianist und Poet Alfred Brendel. Zudem soll der 1978 in Jugoslawien geborene Autor Sasa Stanisic ("Herkunft") den Usedomer Literaturpreis 2020 erhalten, der mit 5000 Euro dotiert ist.