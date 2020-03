Fürth

Statistiker wollen Obsternte besser schätzen

18.03.2020, 11:47 Uhr | dpa

Äpfel hängen vor Beginn der Obsternte an einem Ast. Foto: Wolfgang Schneider/dpa (Quelle: dpa)

Das Bayerische Landesamt für Statistik will die Obsternte besser einschätzen und sucht dazu Obstbauern als Berichterstatter. An der Erhebung könnten Inhaber oder Leiter von Obstanbaubetrieben teilnehmen, die bereit seien, über ihre Anbaufläche, den Hektarertrag und über die Verwendung der Obsternte Auskunft zu geben, teilte das Amt am Mittwoch mit. Gemeldet werde für die Monate Juni, Juli, August und November. Dafür gebe es nach Abschluss des Berichtsjahres eine Aufwandsentschädigung.