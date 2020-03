Wiesbaden

Arbeitnehmern bleibt ein Prozent mehr Lohn

18.03.2020, 12:07 Uhr | dpa

Der reale Lohnzuwachs ist in Hessen 2019 so niedrig ausgefallen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Zieht man die Teuerungsraten von der Entwicklung der Bruttoverdienste ab, dann blieb unterm Strich ein Plus für die Arbeitnehmer von einem Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dieser so genannte Reallohnindex hatte zuletzt 2014 unter einem Prozent gelegen, in den darauffolgenden Jahren jeweils zwischen 1,5 und 1,9 Prozent.

Die Bruttolöhne stiegen in Hessen im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent, wie das Landesamt mitteilte. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 1,3 Prozent.

Der Verdienstzuwachs bei den Dienstleistern fiel im Jahr 2019 brutto mit plus 2,5 Prozent überdurchschnittlich aus, die Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe verdienten nur 2,1 Prozent mehr als 2018. Mit einem Plus von 1,9 Prozent (2018: 2,6 Prozent) stiegen die Bruttomonatsverdienste für Arbeitnehmer in leitender Stellung ebenfalls unterdurchschnittlich, wie das Landesamt mitteilte.