Holzgerlingen

Drei Leichen in Wohnhaus gefunden

18.03.2020, 12:52 Uhr | dpa

Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) die Leichen von zwei Männern und einer Frau gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Leichen der drei Menschen wiesen den Angaben nach Spuren von Gewalteinwirkung auf. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Polizei war am Mittwochmorgen von Angehörigen verständigt worden, die keinen Kontakt mehr zu ihren Verwandten herstellen konnten, wie ein Sprecher mitteilte. Einsatzkräfte rückten daraufhin zu dem Drei-Parteien-Gebäude aus.