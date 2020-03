Magdeburg

Bösel nach WM-Verschiebung: "Bin relativ gefasst"

18.03.2020, 14:34 Uhr | dpa

Box-Weltmeister Dominic Bösel hat die kurzfristige Absage seiner ersten Titelverteidigung gut weggesteckt. "Ich bin relativ gefasst. Das hatte sich ja angedeutet", sagte der Halbschwergewichts-Champion der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Bösel hätte seine Titel (WBA-interim und IBO) eigentlich am 28. März in Magdeburg gegen den Australier Zac Dunn verteidigen sollen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste sein SES-Boxstall den Kampfabend jedoch am Dienstag auf unbestimmte Zeit verschieben.

Bösel macht nun eine Woche Urlaub, geht dann ins Stand-by-Training. "Wir hoffen dann, im Sommer boxen zu können", sagte der 30-Jährige. Da er als Boxer selbstständiger Unternehmer ist, muss Bösel auch finanzielle Einbußen hinnehmen. "Ich habe aber ein Polster. Mir geht es gut und ich bin gesund", sagte der Freyburger.