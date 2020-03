Saarbrücken

Bei Einreisekontrollen mehr als 7000 Personen zurückgewiesen

18.03.2020, 15:50 Uhr | dpa

Bei den Einreisekontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und zu Frankreich hat die Bundespolizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland seit Montag bereits mehr als 7000 Personen zurückgewiesen. Gut 5000 Personen sei die Einreise aus Frankreich verboten worden, teilte die Bundespolizeidirektion Koblenz am Mittwoch mit. Die übrigen 2000 Menschen durften aus Luxemburg nicht einreisen, weil sie keinen triftigen Einreisegrund hatten.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Deutschland seit Montagmorgen unter anderem an Grenzübergängen zu Frankreich und Luxemburg wieder Kontrollen eingeführt. Nicht-Deutsche dürfen als Berufspendler einreisen, wenn sie eine Bescheinigung vom Arbeitgeber dabei haben. Zudem darf der Güterverkehr passieren.

Die betroffenen Autofahrer hätten großes Verständnis an den Kontrollstationen gezeigt, teilte die Bundespolizei weiter mit. Anfänglich sei es zu längeren Staus und Wartezeiten gekommen. Zum Beispiel berichtete die Bundespolizei im Saarland am Montag von einem rund 15 Kilometer langen Stau am Übergang Goldene Bremm in Saarbrücken.

Am Mittwoch dagegen gab es nur wenig oder keinen Stau. "Die Ausgangssperre in Frankreich zeigt ihre Wirkung", sagte der Sprecher in Saarbrücken. Es gebe kaum noch Personenverkehr in Autos. "Wir haben fast nur noch Güterverkehr." Die Ausgangssperre war am Dienstagmittag in Frankreich in Kraft getreten. An der Grenze zu Luxemburg nahe Perl sei der Rückstau auf der Autobahn rund drei Kilometer lang, hieß es.

Auch am Grenzübergang auf rheinland-pfälzischer Seite zu Luxemburg nahe Trier gebe es kaum Staus, sagte der Sprecher der Bundespolizei Trier. Am Dienstagnachmittag seien es rund drei Kilometer gewesen. Die Bundespolizei setzt für ihre Grenzkontrollen momentan täglich mehr als 200 Beamte ein. Sie wird von der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt. "Im Kampf gegen das Corona-Virus müssen alle Solidarität zeigen und die eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Das gilt auch für die Einreise nach Deutschland", sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, Joachim Moritz.