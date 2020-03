Frankfurt (Oder)

Corona: Abstimmung zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice

18.03.2020, 18:52 Uhr | dpa

Frankfurt (Oder) - Mit Blick auf die Corona-Krise wollen die Städte Frankfurt (Oder) und Słubice enger zusammenrücken. Oberbürgermeister Rene Wilke (Linke) und sein polnischer Amtskollege Mariusz Olejniczak haben am Mittwoch in einer Video-Konferenz vereinbart, sich künftig mindestens einmal wöchentlich auf diese Weise abzustimmen und vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Corona-Pandemie zusammenzuarbeiten. Beide Stadtoberhäupter appellierten an die Bürger beider Städte, die Verhaltensregeln der Behörden zu befolgen, sowie ruhig und besonnen zu bleiben, wie die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) weiter mitteilte.

Die Situation am Grenzübergang Swiecko mit Wartezeiten von über zehn Stunden bezeichneten beide Stadtoberhäupter als "unerträglich". Der Grenzverkehr sei durch die Beschränkungen und Grenzkontrollen beinahe zum Erliegen gekommen. Zur Entlastung hatte die polnische Regierung gestern verfügt, die Stadtbrücke für den Kraftverkehr bis 3,5 Tonnen zu öffnen. Es müsse nun beobachtet werden, ob dies zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führt, hieß es nach der gemeinsamen Sitzung.

Die polnischen Behörden hatten in der Nacht zu Mittwoch insgesamt drei weitere Grenzübergänge in Brandenburg geöffnet: Küstrin an der Bundesstraße 1, die Stadtbrücke von Frankfurt (Oder) nach Slubice und Guben. Sie dürfen jedoch nur von Pkw, Kleinbussen und Bussen passiert werden. Für Lkw und den Güterverkehr sind sie tabu. Das ist in Brandenburg nur an der A 12 Übergang Swiecko, an der A 11 Pomellen und an der A 15 Bademeusel/Olzyna möglich - dort zusätzlich auch für Busse.