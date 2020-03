Herzogenaurach

Schaeffler verschiebt Hauptversammlung

18.03.2020, 19:47 Uhr | dpa

Auch der Automobilzulieferer Schaeffler verschiebt wegen der Corona-Pandemie seine Hauptversammlung. Der neue Termin werde zeitnah bekannt gegeben, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Ursprünglich hätte das Aktionärstreffen am 17. April in Nürnberg stattfinden sollen. Wegen der Pandemie hatten bereits eine Reihe von Unternehmen ihre Termine verschoben.