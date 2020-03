Hilgertshausen-Tandern

Zwei Motorradfahrer sterben nach Frontalzusammenstoß

18.03.2020, 21:12 Uhr | dpa

Zwei Motorradfahrer sind im Landkreis Dachau nach dem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge gestorben. Die Männer im Alter von 22 und 53 Jahren erlagen am Mittwoch noch an der Unfallstelle bei Hilgertshausen-Tandern ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden hatte vor dem Zusammenprall ein Auto überholt. Weitere Details waren noch unklar, die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.