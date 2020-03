Oberhausen

Auto kollidiert mit Motorradfahrer: Mann schwer verletzt

19.03.2020, 05:19 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Oberhausen mit einem Auto zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Autofahrer habe am Mittwochnachmittag zwei Radfahrer überholt und sei auf der Gegenspur mit seinem Wagen gegen das Motorrad eines 21-Jährigen geprallt, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.