Kassel

Brand in Mehrfamilienhaus: Gebäude unbewohnbar

19.03.2020, 05:57 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kassel hat für einen Schaden im sechsstelligen Bereich gesorgt und das Gebäude unbewohnbar gemacht. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Brand am Mittwochabend in einer Souterrainwohnung ausgebrochen und habe auf das Erdgeschoss übergegriffen, teilte die Polizei mit. Alle Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten. Die sieben Wohnungen sind jedoch bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100 000 Euro.