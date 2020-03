Oberhof

Bob-Cheftrainer: "Große Rolle" bei Olympia 2026 möglich

19.03.2020, 11:23 Uhr | dpa

Bundestrainer René Spies sieht den Bob-Standort Thüringen vor allem Nachwuchsbereich im Aufschwung und glaubt auch an eine baldige Olympia-Chance für Piloten aus dem Freistaat. "Thüringen war nach dem Rücktritt von Maximilian Arndt schon totgesagt und ist nun der erfolgreichste Stützpunkt in ganz Deutschland, was den Nachwuchs angeht", sagte Spies der "Thüringer Allgemeinen" (Donnerstag). "So schnell kann es gehen, wenn man gezwungen ist, neue Wege zu gehen."

Arndt war zweimal Viererbob-Weltmeister geworden und hatte seine Karriere 2016 beendet. Ob ein Thüringer Pilot bereits bei Olympia 2022 in Peking dabei sein könnte, ließ Spies offen. "Mal sehen, wie sich die Leistungskurve, die jetzt steil nach oben verläuft, entwickelt", sagte der Winterberger. "Mit Blick auf 2026 werden die Thüringer eine große Rolle spielen."

Spies erwähnte dabei Philipp Zielasko (23) und Hans-Peter Hannighofer (22), die am Start "sehr stark" seien sowie Jonas Jannusch (21). Dieser sei "der Stärkste in der Bahn", habe aber noch Nachholbedarf am Start, erklärte Spies.