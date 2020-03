Herzogenaurach

Auch Adidas verschiebt wegen Corona-Krise Hauptversammlung

19.03.2020, 12:41 Uhr | dpa

Ein Schuh des Sportartikelherstellers adidas wird am Rande der Hauptversammlung ausgestellt. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Auch der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Die Verschiebung der eigentlich für den 14. Mai in Fürth geplanten Aktionärsversammlung gelte für unbestimmte Zeit, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit verzögert sich auch der Beschluss zur Auszahlung der Dividende für die Anteilseigner. Der Vorstand hatte eine Dividendenzahlung in Höhe von 3,85 Euro vorgeschlagen.

Adidas hatte bereits zuvor beschlossen, die firmeneigenen Einzelhandelsgeschäfte in Europa und Nordamerika vorübergehend zu schließen. In weiten Teilen der Asien-Pazifik-Region, Lateinamerika, Russland und weiteren Schwellenländern bleiben die Läden dagegen geöffnet. Für die Mitarbeiter bei Adidas gelten Reisebeschränkungen. Alle firmeneigenen Sportanlagen weltweit seien geschlossen, ebenso die Kindertagesstätte in der Firmenzentrale Herzogenaurach, hieß es.