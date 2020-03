Jena

Unbekannte beschmieren Haus von Burschenschaft mit Farbe

19.03.2020, 14:55 Uhr | dpa

Unbekannte haben das Haus der Burschenhaft "Germania" in Jena mit zwei Graffitis in blauer Farbe besprüht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, deuten die in der Nacht zuvor an einem Stromverteilerkasten und im Eingangsbereich des Gebäudes aufgebrachten Schriftzeichen auf einen politisches Motiv und Täter aus dem linken Spektrum hin. Ein Zeuge soll drei mit Kapuzenpullovern bekleidete Verdächtige beobachtet haben. Die Polizei hatte in Nähe des Tatortes die Gegend vergeblich nach ihnen abgesucht. Der Staatsschutz ermittelt. Es wird um Hinweise gebeten.

Erst Anfang Februar waren bei der Burschenschaft zwei Autos vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Flammen hatten damals auch an Fassade, Verglasung und Dämmung des Gebäudes Schäden verursacht.