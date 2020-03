Koblenz

Winzer und Spargelbauern hoffen auf Erntehelfer

19.03.2020, 15:37 Uhr | dpa

Nach der massiven Einschränkung der Einreise aus dem Ausland aufgrund der Corona-Pandemie bangen Bauern und Winzer um ihre Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa. Inzwischen hätten sich zahlreiche Menschen in Deutschland zur Mitarbeit in landwirtschaftlichen Betrieben gemeldet, teilte der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau am Donnerstag mit. Für die Vermittlung von Interessenten biete sich eine bundesweite Plattform des Gesamtverbands der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände an. Dort können sich Interessenten einen ersten Eindruck über einen Betrieb machen und dann Kontakt aufnehmen.