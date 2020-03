Bad Vilbel

Hessentag in Bad Vilbel wegen Coronakrise abgesagt

19.03.2020, 16:29 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Pandemie wird der in Bad Vilbel geplante Hessentag nicht stattfinden. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Die 60. Auflage des Landesfests war für 5. bis 14. Juni geplant. In den vergangenen Tagen hatte der Veranstaltungsstab mit allen Beteiligten Gespräche geführt, um gemeinsam eine Vorgehensweise abzusprechen, wie die Stadt erklärt hatte. Ziel war eine Risikoanalyse, die alle Unwägbarkeiten erfassen und abwägen sollte. Weitere Informationen zu der Absage soll es am Nachmittag geben. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. Rheinland-Pfalz hatte bereits am Mittwoch sein diesjähriges Landesfest abgesagt.