Kamp-Lintfort

Landesgartenschau will frühestens am 20. April öffnen

19.03.2020, 17:44 Uhr | dpa

Die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort wird wegen der Corona-Krise frühestens am 20. April ihre Tore öffnen - falls es die Erlasslage dann zulässt. Ursprünglich war die Eröffnung für den 17. April geplant. Die eigentlich für diesen Tag geplante Eröffnungsveranstaltung werde auf den 15. Mai verschoben, berichteten die Veranstalter am Donnerstag.

Die Organisatoren wollen spätestens am 19. April entscheiden, ob die Planung beibehalten werden kann. "Sollte sich dann abzeichnen, dass die Laga auch Ende April/Mitte Mai nicht öffnen dürfte, werden weitere Varianten in Betracht gezogen", sagte der Kamp-Lintforter Bürgermeister Christoph Landscheidt laut einer Mitteilung. Möglich seien eine Öffnung unter Auflagen zu einem späteren Zeitpunkt oder eine Verschiebung ins Jahr 2021. "Das können wir Stand heute leider nicht ausschließen", so Landscheidt weiter.