Potsdam

Potsdamer Klinikum plant Corona-Einheit: 50 Intensivbetten

19.03.2020, 17:56 Uhr | dpa

Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum richtet eine eigene Corona-Einheit ein. Diese solle spätestens Anfang April an den Start gehen können, sagte der Ärztliche Direktor, Thomas Weinke, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Potsdam. Geplant sei ein separater Teil innerhalb des Klinikums, in dem man sich komplett auf Coronavirus-Patienten fokussiere. Die spezielle Einheit soll die Möglichkeit bieten, "dass wir dort bis zu 50 Intensivpatienten adäquat betreuen können, also gegebenenfalls auch beatmen und intubieren können", berichtete er. "Wir strukturieren aktuell ein Tausend-Betten-Haus mehr oder weniger fast komplett um."

Aktuell gebe es in der Klinik in der Landeshauptstadt einen Corona-Patienten, der aber nicht intensivmedizinisch betreut werden müsse, berichtete Weinke weiter. Zwei weitere Patienten seien als geheilt entlassen worden. "Wir sind aktuell noch in einer glücklichen Situation, aber aus den Erfahrungen von Italien wissen wir, dass die große Welle noch kommen wird", erklärte Weinke.

Andere Bereiche fährt das Klinikum in der Corona-Krise herunter. "Es ist aktuell also nicht unbedingt zwingend erforderlich zum Beispiel Operationen im Bereich der Plastischen Chirurgie durchzuführen", sagte Weinke und betonte zugleich: "Wir werden natürlich unverändert Patienten, die einer dringenden und intensivmedizinischen Behandlung bedürfen, weiter versorgen können."