Saarbrücken

217 Menschen im Saarland mit Coronavirus infiziert

19.03.2020, 18:13 Uhr | dpa

Die Zahl der im Saarland an Covid-19 erkrankten Menschen steigt weiter. Das Gesundheitsministerium in Saarbrücken sprach am Donnerstag (Stand 15.00 Uhr) von 217 bestätigten Fällen der Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2. Das waren mehr als 40 Erkrankungen mehr als am Mittwoch (15.00 Uhr). Weitere Fälle seien in der Testung, hieß es. Die meisten bestätigten Fälle gab es demnach im Regionalverband Saarbrücken (86), je 32 waren es im Saarpfalz-Kreis und im Kreis St. Wendel. Im Kreis Saarlouis waren 28 Menschen mit dem Virus infiziert, im Kreis Neunkirchen 26. Im Kreis Merzig-Wadern gab es 13 bestätigte Fälle.