Dresden

Kretschmer appelliert wegen Corona an Vernunft der Bürger

19.03.2020, 19:42 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus an die Vernunft der Bürger im Freistaat appelliert. "Seien Sie wachsam, seien Sie solidarisch, seien Sie mutig und achten Sie aufeinander. Es geht um unsere geliebten Angehörigen", sagte er am Donnerstag in einer vom MDR ausgestrahlten Ansprache an die Bevölkerung.

"Wir sind sicher, dass in den nächsten Tagen die Zahl der Erkrankungen weiter zunimmt. Erst nach ungefähr 14 Tagen werden die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, Wirkung zeigen", so Kretschmer. "Wenn wir sehen, dass das Ganze erfolgreich ist, wissen wir auch, mit welchen Instrumenten wir in Zukunft arbeiten werden." Wenn das nicht gelinge, müsse man auch weitreichendere Maßnahmen ergreifen.