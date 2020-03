Potsdam

Runder Tisch zu Coronan: 7,5 Millionen Euro Soforthilfe

19.03.2020, 19:45 Uhr | dpa

In Brandenburg stehen wegen der Corona-Krise in einem ersten Soforthilfeprogramm für Klein- und Kleinstunternehmen sowie Freiberufler 7,5 Millionen Euro bereit. Ab kommenden Mittwoch könnten die Gelder ausgezahlt werden, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag nach einem Runden Tisch in der Staatskanzlei in Potsdam. Für Betroffene sei es im Moment um wirtschaftlich zu überleben wichtiger, einen Zuschuss zu erhalten, bei dem keine Rückzahlung drohe, statt einen Liquiditätskredit. Die Soforthilfe solle unbürokratisch ausgereicht werden.

Ab 1. April soll der Rettungsschirm nach Angabe von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) auf 500 Millionen Euro aufgestockt werden, nachdem der Landtag darüber entschieden hat. "Das Geld ist für Unternehmen, aber auch für Kommunen gedacht", sagte sie.

Steinbach appellierte an Unternehmen, ihren Mitarbeitern nicht schon jetzt mit fristlosen Kündigungen angesichts der aktuellen Situation zu drohen.