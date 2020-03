Jüchen

Zeitung: Zoll beschlagnahmt Schutzmasken und Schutzkleidung

19.03.2020, 20:55 Uhr | dpa

Der Zoll hat das europäische Verteilzentrum des US-Konzerns 3M in Jüchen kontrolliert und dabei laut "Rheinischer Post" für den Export bestimmte Atemschutzmasken und Schutzkleidung für Medizinpersonal beschlagnahmt. "Der Zoll war bei 3M vor Ort, um die Einhaltung der Rechtsvorschriften für Exportware zu überprüfen. Alles andere unterliegt dem Steuergeheimnis", sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld der "RP". Die Generalzolldirektion in Bonn bestätigte die Kontrolle bei 3M am Donnerstag auf dpa-Anfrage ebenfalls, äußerte sich aber ebenfalls nicht zum Ergebnis der Aktion.

Das Unternehmen erklärte: "Die Zollbehörde Mönchengladbach hat heute auf dem Gelände unseres europäischen Distributionszentrums in Jüchen eine für den Export in die Schweiz angemeldete Warensendung kontrolliert", sagte eine Firmensprecherin der "RP". Unmittelbar nach Verhängung der Exportbeschränkungen Anfang März habe man die Ausfuhr der betroffenen Güter eingestellt. Die betroffene Ware habe sich noch zur Prüfung im Versandlager befunden und werde nun gemeinsam mit den Zollbehörden einer weiteren Bewertung unterzogen. Die Europa-Zentrale von 3M war Donnerstagabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.