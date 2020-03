Offenbach am Main

Wolken, Regen und niedrigere Temperaturen in Hessen

20.03.2020, 09:26 Uhr | dpa

Viele Wolken und etwas Regen bestimmen das Wetter in Hessen. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Freitag zwischen neun Grad in Nordhessen und bis zu 19 Grad im Süden des Landes. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.

In der Nacht zum Samstag nimmt der Regen zu. Oberhalb von 400 bis 600 Metern fallen die Niederschläge nach Angaben der Experten zunehmend als Schneeregen oder Schnee. Die Tiefstwerte werden zwischen fünf und ein Grad liegen. In Hochlagen sei teilweise auch leichter Frost zu erwarten. Die Höchstwerte werden sich im Tagesverlauf nach der DWD- Prognose zwischen zwei und acht Grad einpendeln.