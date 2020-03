Lahr/Schwarzwald

Serie von Einbrüchen und Überfällen: Fünf Verhaftungen

20.03.2020, 11:01 Uhr | dpa

Nach einer Serie von Überfällen und Einbrüchen in Lahr (Ortenaukreis) sitzen fünf Verdächtige in Haft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Offenburg mitteilten, wurden bisher insgesamt zehn Männer und Jugendliche im Alter zwischen 14 Jahren und 28 Jahren ermittelt. Sie sollen von Oktober 2019 bis zu diesem Februar Raubüberfälle auf Spielcasinos, Wettbüros und auf eine Gaststätte verübt haben. Auch ein Einbruch in ein Lokal, das später überfallen wurde, soll auf das Konto der Gruppe gehen. Teile der Beute im "fünfstelligen Bereich" wurden sichergestellt.

Die Ermittler werfen den Männern mindestens acht Taten vor, die sie meist zu zweit begangen haben sollen. Auf die Schliche kamen sie den Tätern durch Fahndung, Observationen, Auswertung von Telefonverbindungsdaten und Bildmaterial, Fingerabdrücke, Zeugenaussagen sowie akribischen Recherchen, hieß es. Bei zwei Überfällen wurden jeweils zwei Verdächtige direkt nach der Tat festgenommen. Eine schwere räuberische Erpressung am 6. Januar einer Spielothek sei noch ungeklärt. Dem bislang unbekannten Täter sei die Flucht gelungen.