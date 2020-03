Potsdam

Berliner Autohäuser legen 2019 weiter kräftig zu

20.03.2020, 11:13 Uhr | dpa

Die Berliner haben im vergangenen Jahr deutlich mehr neue Autos gekauft. Den Autohäusern bescherte das gute Geschäfte. Der Umsatz im Kfz-Handel wuchs um zwölf Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Es ist das siebte kräftige Wachstumsjahr in Folge, wobei die Umsätze im Handel schneller zulegten als im Werkstattgeschäft. In Berlin waren im vergangenen Jahr rund 110 000 Kraftfahrzeuge neu zugelassen worden, etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Gut 87 000 davon waren Autos, acht Prozent mehr als 2018.