Schwerin

Arbeitslosenverband fordert Hilfsfonds für soziale Projekte

20.03.2020, 14:16 Uhr | dpa

Der Arbeitslosenverband Mecklenburg-Vorpommern hat angesichts der Corona-Krise einen Hilfsfonds für soziale Projekte gefordert. "Kredite sind für kleine Vereine keine Lösung. Hier helfen nur Fixkostenzuschüsse", erklärte Verbandschef Jörg Böhm am Freitag. Daher sei ein Hilfsfonds notwendig. Böhm sieht Sozialkaufhäuser, andere Einrichtungen und soziale Projekte in ihrer Existenz bedroht, wenn sie mehrere Wochen schließen müssten. Dies könne nicht lange kompensiert werden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hatte sich in der vergangenen Woche ähnlich geäußert. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hatte am Donnerstag einen Hilfsfonds für die Kulturszene im Land angekündigt.