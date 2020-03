Pirna

Zwei Tote in Gartensparte in Pirna gefunden

20.03.2020, 15:41 Uhr | dpa

In der Sauna einer Gartensparte in Pirna (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind am Freitag zwei Tote entdeckt worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes und der Frau feststellten können, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.