Potsdam

620 Beatmungsplätze in Brandenburg: 1097 sollen es werden

20.03.2020, 18:35 Uhr | dpa

Im Zuge der Coronavirus-Ausbreitung plant das Land Brandenburg, die Zahl seiner Beatmungsplätze auf 1097 zu erhöhen. Derzeit verfüge man über 620, Anfang 2019 seien es 502 gewesen, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag in Potsdam. "Es sind noch wenige Patienten in Brandenburg, die der stationären Behandlung bedürfen", berichtete sie über den aktuellen Stand. "Wir haben auch erst ganz vereinzelt Beatmungsfälle, aber wir wissen, es wird jetzt drastisch zunehmen." Bund und Länder hatten sich auf eine Verdoppelung der Kapazitäten geeinigt.

Die Grünen-Politikerin traf sich am Freitag mit den Spitzen der Gesundheits- und Ärztevertreter des Landes. Materialengpässe müssten in den nächsten Tagen dringend behoben werden, forderte etwa Detlef Troppens, Vorsitzender der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg. Die Mitarbeiter in den Kliniken müssten sich selbst schützen können. "Das ist eine Krise ungeahnten Ausmaßes", sagte er. "Wir haben uns vor 14 Tagen alles Mögliche ausgemalt, aber dass es derartig schnell kommt - ich denke, das ist jetzt doch auch für Fachleute teilweise überraschend."

Die Krankenhäuser stellten derzeit ihren gesamten Betrieb um, berichtete Troppens. Regelversorgung werde zum Teil nach hinten geschoben. "Wir haben auch viele Diskussionen mit Patienten diesbezüglich", sagte er und betonte: "Wir schaffen freie Kapazitäten, um diesem Ansturm gerecht zu werden." Außerdem appellierte er: "Bitte überfordern Sie die medizinische Versorgung nicht als Bevölkerung. Nicht jeder kann getestet werden." Die Möglichkeiten seien sehr beschränkt.