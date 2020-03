Adlkofen

Frau stürzt im Kreis Landshut von Pferd und stirbt

20.03.2020, 20:06 Uhr | dpa

Eine Frau ist im Kreis Landshut offenbar von ihrem Pferd gefallen und gestorben. Eine Zeugin fand die 51-Jährige stark blutend in Adlkofen auf einer Straße liegend, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die bewusstlose Frau wurde von einem Notarzt erstversorgt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie ihren schweren Kopfverletzungen. Eine weitere Zeugin hatte am Donnerstag nach dem Unfall in der Nähe das gesattelte Pferd entdeckt. Was genau passiert war, wusste die Polizei zunächst nicht.