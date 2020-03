Wetzlar

Verdacht auf Haussprengung: Mann kommt in Gewahrsam

21.03.2020, 08:09 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Wetzlar einen Mann in Gewahrsam genommen, der offenbar sein Haus in die Luft sprengen wollte. Der 54-Jährige habe im Verdacht gestanden, am Freitagabend die Sprengung durchzuführen, teilte die Polizei mit. Darüber habe man Kenntnis erhalten und sei mit einem größeren Aufgebot ausgerückt. Der Bereich um das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt, die Nachbarn in Sicherheit gebracht. Kurz vor Mitternacht verließ der Mann das Haus widerstandslos und kam in Gewahrsam.