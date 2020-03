Dresden

Minister Dulig verspricht unbürokratische Finanzhilfe

21.03.2020, 10:02 Uhr | dpa

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) verspricht unbürokratische Finanzhilfen für Freiberufler und Selbstständige in der Corona-Krise. Für den Hilfsfonds "Sachsen hilft sofort" würden bewusst wenig Nachweise für die Bedürftigkeit verlangt, wie aus einem Interview mit der "Sächsischen Zeitung" hervorgeht. "Wir wollen kein Verfahren mit viel Bürokratie, um Missbrauch vorzubeugen, sondern geben einen Vertrauensvorschuss", sagte der Wirtschaftsminister. Zur finanziellen Entlastung von Selbstständigen und Freiberuflern in der Corona-Krise startet am Montag das Programm "Sachsen hilft sofort".

Es handele sich jedoch um Betrug, gebe man wider besseren Wissens an, dass man betroffen sei. Die Anträge sollen laut Dulig innerhalb von 48 Stunden von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) bewilligt werden. Dies sage er "mit einer gewissen Vorsicht", da man noch nicht wisse, wie stark der Ansturm seien werde. Falls gesetzliche Entschädigungen, Leistungen der Versicherung oder Bundesprogramme ebenfalls helfen würden, seien diese von den Betroffenen allerdings zuerst in Anspruch zu nehmen, so Dulig.

Ab Montag können über das Programm "Sachsen hilft sofort" Hilfsdarlehen von bis 50 000 Euro, in Ausnahmefällen sogar bis 100 000 Euro beantragt werden. Antragsberechtigt sind sächsische Solo-Selbstständige und Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter einer Million Euro. Das Darlehen werde gewährt, wenn der Antragsteller im Jahr 2019 wirtschaftlich gesund war und aufgrund der Corona-Krise mit einem Umsatzrückgang von 20 Prozent zu rechnen sei. Die erforderlichen Formulare stelle die SAB laut Sächsischer Staatskanzlei ab Montag online bereit unter www.sab.sachsen.de.